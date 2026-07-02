«Спартак» объявил о переходе экс-голкипера «Филадельфии» Федотова

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе в клубе лучшего голкипера КХЛ и обладателя Кубка Гагарина Ивана Федотова. Контракт с хоккеистом рассчитан до 2028 года.

«Новичком хоккейного клуба «Спартак» Москва стал вратарь Иван Федотов, с игроком подписан контракт на два года! Напомним, в 2022 году Федотов признавался лучшим вратарём сезона КХЛ, стал обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром Олимпийских игр в национальной сборной России под руководством Алексея Жамнова. Всего на счету 29-летнего вратаря 164 матча в КХЛ при 79 победах, 12 играх «на ноль» и 92.3% спасений. В «Спартаке» Иван будет выступать под номером 28. Начиная с 2024 года Федотов (201 см, 97 кг) выступал в Северной Америке, проведя 29 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в минувшем сезоне на счету вратаря — 23 победы в 47 играх за «Кливленд» в АХЛ. Приветствуем Ивана Федотова в московском «Спартаке», желаем нашему новичку надёжной игры и много побед в составе красно-белых!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».