Егор Афанасьев — о переходе в «Авангард»: круто, когда есть возможность играть за топ-клуб

Нападающий Егор Афанасьев рассказал, что ему было легко согласиться на предложение «Авангарда». С омским клубом хоккеист заключил двухлетний контракт. Ранее Афанасьев выступал за ЦСКА.

— Егор, когда вы поменяете аватарку в соцсетях? Там вы ещё в форме ЦСКА. Пора ставить аву «Авангарда»!

— Ой, да — уже можно менять. Закрутился, забыл. А выбор в пользу «Авангарда» был лёгким. Омская команда получила на меня права после обмена в январе. И очень круто, когда у тебя выпадает возможность играть за такой топ-клуб, быть частью такого коллектива. Для меня это отличный вызов, я этому очень рад. Решили подписать двухлетний контракт, — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».