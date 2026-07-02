СКА объявил об уходе Выдренкова. Защитник продолжит карьеру в «Тракторе»

Пресс-служба санкт-петербургского СКА объявила, что защитник команды Иван Выдренков покинул клуб. В результате обмена 21-летний хоккеист перешёл в челябинский «Трактор».

«Иван Выдренков покидает СКА и в результате обмена продолжит карьеру в «Тракторе». Благодарим обладателя Кубка Харламова в составе СКА-1946 за самоотдачу, профессионализм и вклад в победы всех команд нашей системы! Желаем удачи в новом клубе и успешного продолжения карьеры. Спасибо за игру!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

На счету Выдренкова один гол и одна передача в 21 матче минувшего сезона КХЛ. В ВХЛ защитник провёл 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков.