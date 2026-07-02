Рябыкин оценил мнение, что драфт НХЛ — 2026 получился скромным для России

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин дал оценку драфту НХЛ — 2026, на котором выбрали 25 российских хоккеистов.

— Дмитрий, согласны с экспертами, которые назвали драфт новичков НХЛ — 2026 крайне скромным для России?

— Нет, не согласен. Если учесть, что мы уже несколько лет за «железным занавесом», результат в два с половиной десятка выбранных российских юниоров – очень неплохой. И прежде всего потому, что мы с белорусами не в равной конкуренции с теми же европейцами. Их видят на всех турнирах, а мы – варимся в собственном соку, отсюда совершенно разная реклама и заниженные оценки, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.Ru.