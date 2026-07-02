Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин оценил мнение, что драфт НХЛ — 2026 получился скромным для России

Рябыкин оценил мнение, что драфт НХЛ — 2026 получился скромным для России
Комментарии

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин дал оценку драфту НХЛ — 2026, на котором выбрали 25 российских хоккеистов.

— Дмитрий, согласны с экспертами, которые назвали драфт новичков НХЛ — 2026 крайне скромным для России?
— Нет, не согласен. Если учесть, что мы уже несколько лет за «железным занавесом», результат в два с половиной десятка выбранных российских юниоров – очень неплохой. И прежде всего потому, что мы с белорусами не в равной конкуренции с теми же европейцами. Их видят на всех турнирах, а мы – варимся в собственном соку, отсюда совершенно разная реклама и заниженные оценки, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.Ru.

Материалы по теме
Лучший россиянин этого драфта НХЛ родился во Флориде. Что ждать от Никиты Клёпова?
Лучший россиянин этого драфта НХЛ родился во Флориде. Что ждать от Никиты Клёпова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android