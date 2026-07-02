«Салават Юлаев» объявил о возвращении экс-защитника «Питтсбурга» Алексеева

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» объявила о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист подписал с «Салаватом» двухлетний контракт.

«Александр Алексеев возвращается в «Салават Юлаев». Алексеев подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года. Алексеев в 2018 году был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под 31-м номером. Защитник уже выступал за уфимский клуб в сезоне-2020/2021», — сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.