«В этом есть плюс». Дмитрий Рябыкин — о том, что его сын не был выбран на драфте НХЛ

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о том, что его сын, защитник московского «Динамо» Елисей Рябыкин не был выбран на драфте НХЛ — 2026.

— Ваш сын, защитник молодёжного «Динамо» Елисей Рябыкин огорчился, что его не выбрали (на драфте НХЛ. — Прим. «Чемпионата»)?

— Как говорится, на обиженных воду возят. Перед драфтом было немало звонков и собеседований, были и ожидания. Но пока результат такой, какой он есть, жизнь продолжается, всё нормально. Елисей отлично понимает, что всё ещё впереди – надо ещё больше работать и проявлять себя. Будем использовать последние события как дополнительную мотивацию. Тот же Артемий Панарин состоялся в мировом хоккее, хотя не был выбран на драфте. И таких примеров немало. Наоборот, есть плюс в том, что ты не привязан к конкретному клубу — и можешь выбирать, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.Ru.