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«Шанхайские Драконы» объявили о подписании контракта с экс-нападающим «Каролины» Смитом

«Шанхайские Драконы» объявили о подписании контракта с экс-нападающим «Каролины» Смитом
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Пресс-служба клуба «Шанхайские Драконы» сообщила о подписании контракта с 28-летним канадским нападающим Дживани Смитом. Срок соглашения рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Смит выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» – финалиста Кубка Колдера. Всего в АХЛ форвард провёл 203 матча, набрал 62 (29+33) очка. В НХЛ сыграл 168 матчей за «Детройт Ред Уингз», «Флориду», «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролину», забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

«Дживани Смит — классический силовой форвард, который продавливает чужую защиту, не подпускает соперника к своим воротам и добавляет уверенности партнёрам, защищая их на протяжении всего матча. При довольно крупных габаритах Смит способен не только разрушать чужие атаки, но и поддерживать команду в нападении, работая на пятачке. Он всегда бьётся до конца, это настоящий воин на льду, что точно пригодится нашему клубу», — сказал пресс-службе «драконов» генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.

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