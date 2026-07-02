Спорт как способ диалога: товарищеский хоккейный матч в Москве объединил Россию и США

Хоккейный товарищеский матч между любительскими командами России и США прошёл в Москве. Победу одержала российская «Красная Машина», которая со счётом 10:6 обыграла команду Американской торговой палаты. Организаторами матча выступили Американская торговая палата в России (АмЧам) и детско-юношеская школа «Красная Машина». Матч состоялся в Ледовом дворце спорта «Кристалл», при поддержке Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

«Сегодня исторический хоккейный матч, рад приветствовать всех его участников. Министр Лавров сказал, что нужно найти способ улучшить отношения между Россией и США, эта игра — маленький, но важный шаг для улучшения отношений между нашими странами. На этой неделе в США 250-летний юбилей принятия Декларации независимости, и мы помним, тогда Россия была самым важным союзником США», – отметил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

В торжественной церемонии открытия матча приняли участие трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, глава Федерации хоккея России Вячеслав Третьяк; президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи; двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов; двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев, первый вице-президент ФХР, основатель детско-юношеской академии «Красная Машина» Роман Ротенберг и хоккейный менеджер Скотти Макферсон.

«Спорт в целом и хоккей в частности всегда способствовал укреплению дружбы между народами. Так и сегодняшний матч — это первая ласточка, которая растопит лёд. Спасибо всем организаторам, которые сделали всё, чтобы этот матч состоялся», — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк перед стартовым вбрасыванием.

Гимн России перед началом встречи исполнил игрок «Красной машины», звезда оперной сцены Ильдар Абдразаков, которому аккомпанировал народный артист России Игорь Бутман.

В матче приняли участие известные российские политики, хоккеисты, деятели культуры и представители бизнеса. Капитаном российской команды стал Вячеслав Фетисов, главным тренером – двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В составе «Красной Машины» собрались несколько поколений прославленных российских хоккеистов: обладатель награды лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги Игорь Шестёркин, трёхкратный призер чемпионатов мира Артемий Панарин, двукратный чемпион мира Александр Радулов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв, обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков и другие.

«Противостояние между североамериканским и нашим хоккеем как раз и двигало тот прогресс, который привел к современному виду хоккея, который приобретает всё больше болельщиков во всём мире. Огромные слова благодарности лидерам наших Торговых палат за то, что поучаствовали в организации такого матча. Это первый шаг к народной дипломатии, я называю это «хоккейной дипломатией». Сегодняшняя игра в Москве – это настоящее событие», – подчеркнул Вячеслав Фетисов.

В составе «Красной Машины» две заброшенные шайбы на счету руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева. В команде Американской торговой палаты дублем отметился Алекс Гальченюк-младший.

«Горжусь что сегодня играю в хоккей с нашими хоккейными легендами. Это мечта для каждого маленького мальчика, и для этого мы и делаем сегодня эту игру – чтобы в будущем наши дети, наши внуки играли в хоккей на самом высоком уровне. В США есть хорошая программа развития хоккея в Мичигане, мы в России создали аналогичную программу развития хоккея «Красная Машина». Именно поэтому есть хорошая основа не просто для диалога, а для взаимодействия друг с другом. Уверен, именно с детских матчей и турниров между командами России и США можно постепенно выстроить движение дальше – к матчам юниорских, молодёжных, а в будущем и взрослых сборных России и США», – сказал первый вице-президент ФХР, основатель детско-юношеской академии «Красная машина» Роман Ротенберг.

Впервые о проведении этой встречи объявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия – США: диалог культур». После матча состоялся торжественный приём Американской торговой палаты в России с участием представителей американского бизнеса.