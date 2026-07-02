Афанасьев ответил, на какой клуб НХЛ похожа система Буше в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев ответил на вопрос, какой клуб НХЛ придерживается похожей системы игры омской команды с Ги Буше во главе.

— Что думаете о прошлом сезоне «Авангарда»? Следили за командой?

— Да, я всё видел, особенно матчи плей-офф. Отличный сезон провёл Дамир Шарипзянов, лучшим вратарём лиги был признан Никита Серебряков. Уровень игроков очень высокий, ребята — молодцы. Чуть-чуть не хватило в серии с «Локомотивом».

— Вас не хватило. Главный тренер Ги Буше сказал ведь, что нужна глубина состава. И он играл в 11 форвардов.

— Дай бог, что и я помогу. А с Буше я уже разговаривал по телефону, общались 10 минут. Сначала Ги пошутил по поводу английского языка, что я его знаю. А так обсудили структуру игры, технические моменты.

— На какой клуб НХЛ похожа система Буше?

— Думаю, что в Северной Америке плюс-минус играют по одной системе. Это агрессивный форчек, постоянно двигаешь шайбу. Буше придерживается того же, — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».