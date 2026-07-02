Пашков ответил, почему на фоне вратарей в российском хоккее проседают другие амплуа

Олимпийский чемпион Александр Пашков ответил на вопрос, почему в российском хоккее на фоне вратарей проседают игроки других амплуа. На драфте НХЛ — 2026 было выбрано 25 российских хоккеистов, семь из них — голкиперы.

— Почему на фоне вратарей другие амплуа в нашем хоккее проседают – прежде всего защитники и центрфорварды?

— Хороший вопрос, актуальный. Прежде всего скажу, что эта проблема рукотворна, ведь воспитать вратаря сложнее, чем защитника и нападающего. Вратарская подготовка – самая тонкая, в плане как техники, так и психологии. Тем не менее у нас она поставлена на поток. Ещё и потому, что с вратарями персонально занимаются именно вратари, то есть идёт исключительно профессиональная подготовка. О других линиях сказать этого не могу. У нас много прославленных защитников, но в тренерском амплуа задействованы единицы. Точно такая же картина – с нападающими. У нас огромное количество звёздных имен на этой позиции, но в тренерском корпусе КХЛ их почти нет. Из последних звёзд атаки, работавших в КХЛ, могу назвать Сергея Фёдорова, Сергея Светлова, ещё одну-две фамилии. На мой взгляд, именно здесь спрятана основная проблема. Чтобы воспитать форварда или защитника, с ним должен работать именно профессионал, который всё знает в данном амплуа, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.