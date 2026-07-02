Александр Овечкин рассказал, кем бы он стал, если бы не хоккей

Российский нападающий Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом или тренером. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьёз думал о спортивной журналистике. Но почему нет? Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, всё равно бы связал свою жизнь так или иначе со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья. Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всём мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером. И я бы хотел, чтобы моя жизнь в любом случае была связана со спортивной сферой», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Матча года».