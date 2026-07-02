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Егор Афанасьев: Маклин Селебрини — это Месси в хоккее

Егор Афанасьев: Маклин Селебрини — это Месси в хоккее
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Нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев высказался о форварде «Сан-Хосе Шаркс» Маклине Селебрини, сравнив его с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси. Афанасьев выступал вместе с Селебрини за «Сан-Хосе» в сезоне-2025/2026.

— Как вам Селебрини на тренировках и в раздевалке? На Олимпиаде он был супер.
— Он уникум. Все в футболе восхищаются Лео Месси, а для меня Селебрини — такой же Месси в хоккее. Я с ним чуть-чуть побыл рядом. Голова у Маклина в одну сторону смотрит, руки в другую сторону катят шайбу. Человек очень скоординирован на льду, так понимает игру! Чувствует каждый сантиметр. Вы хоккеистов знаете, у каждого свои жуки в голове. Но я не заметил, что Селебрини делает что-то особенное. Сальто перед матчами он не крутит. Обычный хороший парень, очень классный, душевный. При этом дико одарён в хоккее, — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».

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