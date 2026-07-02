Александр Пашков: откуда у нас появятся новые Овечкины и Фетисовы?

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах в подготовке молодых российских хоккеистов. Отметим, на драфте НХЛ — 2026 было выбрано 25 россиян, семь из них — вратари.

«Для меня загадка, почему мы ограничиваем время подготовки наших игроков и тем самым связываем руки и хоккеистам, и тренерам. Большая ошибка — копировать календарь НХЛ, мировой лиги, которая живёт по отдельным законам. Специализированные вратарские сборы у нас есть. Аналогичных сборов нападающих или защитников, в общем-то, нет. Хотя с ними тоже крайне необходима специальная работа – и индивидуальная, и групповая. А наши хоккейные лиги, наоборот, время на эту работу сокращают, более того, штрафуют за неё. Так откуда у нас появятся новые Овечкины и Фетисовы? Ведь они росли при совершенно другой структуре календаря – и совершенно другом объёме тренировочного процесса!» – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.