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Александр Пашков: откуда у нас появятся новые Овечкины и Фетисовы?

Александр Пашков: откуда у нас появятся новые Овечкины и Фетисовы?
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах в подготовке молодых российских хоккеистов. Отметим, на драфте НХЛ — 2026 было выбрано 25 россиян, семь из них — вратари.

«Для меня загадка, почему мы ограничиваем время подготовки наших игроков и тем самым связываем руки и хоккеистам, и тренерам. Большая ошибка — копировать календарь НХЛ, мировой лиги, которая живёт по отдельным законам. Специализированные вратарские сборы у нас есть. Аналогичных сборов нападающих или защитников, в общем-то, нет. Хотя с ними тоже крайне необходима специальная работа – и индивидуальная, и групповая. А наши хоккейные лиги, наоборот, время на эту работу сокращают, более того, штрафуют за неё. Так откуда у нас появятся новые Овечкины и Фетисовы? Ведь они росли при совершенно другой структуре календаря – и совершенно другом объёме тренировочного процесса!» – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.

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