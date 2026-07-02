Дмитрий Рябыкин оценил переход Хенрика Хёукеланна в «Трактор»

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о переходе вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор». По информации «Чемпионата», зарплата норвежского голкипера в челябинском клубе составляет 55 млн рублей за каждый из двух сезонов по контракту.

— Ещё одна резонансная тема последних недель – выбор «Трактором» первого норвежского вратаря в истории КХЛ, Хёукеланна. Что думаете?

— Понятно, ход с норвежцем – рискованный. Новая страна, новая культура – и игровая, и человеческая. Плюс неизбежное давление из-за политики, которое уже началось. Есть и чисто хоккейные факторы риска. Хёукеланн проявил себя на чемпионате мира, но это очень короткий турнир, не всегда показательный, особенно для вратарей. Посмотрим, как он проявит себя на дистанции в полгода и на сложной российской логистике.

— Сборная Норвегии часто играет от глухой обороны, «Трактор», наоборот, — от атаки. Проблема для норвежца?

— Не сказал бы, что у Норвегии – совсем закрытая команда, да и стиль «Трактора» после очередного разворота с тренером пока трудно предсказать. Считаю, что для Хёукеланна и всего «Трактора» сейчас очень важно найти командного лидера. Такого, как Александр Радулов или Вадим Шипачёв. В прессе много говорилось, что они отлично влияют в первую очередь на молодёжь, которая рядом с ними стремительно растёт. Всё верно, но это лишь половина правды.

— А вторая половина?

— Вы обратите внимание, как в том же «Локомотиве» сыграли легионеры – Паник, Фрейз и так далее. Тут тоже заслуга того же Радулова, ведь командный лидер объединяет и мотивирует всю раздевалку – от молодых до легионеров. Такой же пример – с Шипачёвым и минским «Динамо». Да, там выросла целая группа молодёжи, но при этом посмотрите, как стабильно играли и легионеры – Энас, Лимож и другие. Такие фигуры и авторитеты, как Шипачёв, стабилизируют команду — и прибавляют все. Неслучайно у Минска и Ярославля — самые эффективные легионеры в Западной конференции. Тому же Хёукеланну в первые недели пребывания в новой стране и новой команде будет очень непросто. То же скажу о тренерском штабе, который начнёт в России с листа. Поэтому очень многое будет зависеть от раздевалки «Трактора», от её лидеров. Сезон у Челябинска может оказаться интересным и однозначно непростым, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.Ru.