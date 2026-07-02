Нападающий «Авангарда» Афанасьев сравнил Месси и Роналду с Овечкиным и Кросби

Нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев сравнил нападающих сборных Аргентины и Португалии Лионеля Месси и Криштиану Роналду с экс-форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

— Чемпионат мира по футболу смотрите?

— Слежу моментами. Мой близкий друг раньше занимался футболом. Он пристально следит, мы приезжаем к нему иногда и вместе смотрим. И он сказал, что там по сетке в финале могут сыграть Португалия и Аргентина. То есть Роналду против Месси. Вот я очень жду их великую и, наверное, последнюю дуэль. Лео — крутой, в каждом матче забивает. Пару раз я смотрел африканские команды, они прилично носятся, не дают ничего сделать.

— То есть вы за Месси? Не за Роналду?

— Думаю, что да. Но я — не огромный футбольный фанат, который следит за каждым матчем. Просто сейчас Лео в тотальном прайме, о нём все говорят. Мне нравится его креативность. И что он раньше в «Барселоне» творил! Хотя и Роналду — легенда. Прикиньте, 20 лет на высшем уровне играют, не сбавляя газа. Они же как Овечкин и Кросби. Создают целую эпоху в своём виде спорта, — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».