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Егор Афанасьев: уровень НХЛ потянул бы весь состав «Авангарда»

Егор Афанасьев: уровень НХЛ потянул бы весь состав «Авангарда»
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Нападающий Егор Афанасьев ответил на вопрос, кто из нынешнего состав омского клуба мог бы играть в Национальной хоккейной лиге. Сам Афанасьев выступал ранее за «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

— Вернёмся к «Авангарду». Кто из этого состава мог бы играть в НХЛ?
— Возможно, вы удивитесь, но я думаю, уровень НХЛ потянул бы весь состав «Авангарда». Разве Шарипзянов там не смог бы играть? Ну а Окулов? Или Пономарёв? Якупова вообще под первым номером на драфте выбирали. Всё зависит от того, куда ты попадёшь, как тебя будут использовать. Чтобы звёзды сошлись, чтобы ты тренеру понравился.

КХЛ — это очень высокий уровень хоккея. И если человек идёт к цели и много работает, то добьётся всего. Состав у «Авангарда» очень звёздный. Там полно мастеров. Маклауд может играть в НХЛ, Потуральски, Ливо. Они там и играли.

Вообще, надо любить и уважать ту лигу, где ты работаешь. Не надо думать, что в НХЛ все крутые, а в КХЛ ничего не могут. Это вообще неправда. Посмотрите, как ценятся российские вратари. Сразу восемь человек взяли на драфте в этом году. И вот Петя Кочетков взял Кубок Стэнли, хотя ещё недавно выступал в ВХЛ. У него ведь тоже в карьере не всё гладко было. И наверняка кто-то говорил, что Петру надо заканчивать.

Вот зачем так говорить? У всех бывают неудачные моменты. Но пришёл счастливый день, и он стал чемпионом НХЛ. Вопросов нет! И так может случиться с каждым. Тем более в «Авангарде» полно харизматичных лидеров. Все талантливые игроки, настоящие мужики, — приводит слова Афанасьева «Матч ТВ».

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