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В НХЛ заявили, что были бы рады возвращению Александра Овечкина

В НХЛ заявили, что были бы рады возвращению Александра Овечкина
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что в лиге были бы рады возвращению российского нападающего Александра Овечкина. Ранее истёк срок контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтон Кэпитал» с кэпхитом $ 9,5 млн. В данный момент Овечкин находится на рынке свободных агентов, который открылся 1 июля в 19:00 мск.

«Мы были бы рады, если бы Алекс вернулся, но, очевидно, это будет полностью зависеть от него», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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