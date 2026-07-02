«Торонто» выменял у «Тампа-Бэй» нападающего Ника Пола

«Торонто Мэйпл Лифс» выменял нападающего Ника Пола у «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взамен «молнии» получили вратаря Денниса Хилдеби, выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2027 и выбор в третьем раунде драфта-2028.

В сезоне-2025/2026 Пол провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В его активе также шесть игр в плей-офф. Его контракт с кэпхитом $ 3,15 млн рассчитан до конца сезона-2028/2029.

Хилдеби сыграл 20 встреч в регулярке НХЛ, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В его активе также 26 игр в АХЛ. Срок его контракта с кэпхитом $ 841 тыс. рассчитан до конца сезона-2027/2028.