ХК «Детройт» подписал контракт с форвардом Виктором Арвидссоном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним шведом рассчитано на два года с кэпхитом $ 5 млн.

В прошлом сезоне Арвидссон выступал за «Бостон Брюинз» и набрал 54 (25+29) очка в 69 играх в регулярном чемпионате. Также на его счету два гола в четырёх играх в плей-офф.

Предыдущий сезон шведский нападающий провёл в «Эдмонтон Ойлерз», где за 67 встреч в регулярном чемпионате набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету опытного форварда два гола и пять результативных передач в 15 матчах. Всего в НХЛ Арвидссон провёл 682 игр, в которых набрал 443 (219+224) очка.