Генменеджер «Тампа-Бэй» оценил уход из команды форварда Ника Пола

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа высказался о переходе в клуб вратаря Денниса Хилдеби и уходе из команды форварда Ника Пола. Также в этом обмене «Лайтнинг» получили от «Торонто Мэйпл Лифс» выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2027 и выбор в третьем раунде драфта-2028.

«Когда мы узнали, что Хилдеби доступен для обмена, мы сказали: «Стоит рассмотреть этот вариант, потому что ему 24 года, он очень хорошо показал себя в этом сезоне на уровне НХЛ, у него есть опыт успешных выступлений в АХЛ, он обладает габаритами, у него такой вратарский профиль, который наш тренер вратарей Франц Жан очень ценит. Мы считаем, что он готов быть бэкапом в НХЛ, а если учесть, что он будет становиться лучше и у него отличный контракт на следующие два года, то в нём много ценности.

Мы понимали, куда движется наш состав, что роль Пола в нашей команде, вероятно, уменьшится, и, возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы он сменил обстановку, а мы пошли другим путём с игроками, которые, возможно, немного лучше дополнят тех, кто у нас уже есть», – цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.