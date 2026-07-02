Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Витебске пройдёт благотворительный матч с участием белорусских игроков из НХЛ и КХЛ

В Витебске пройдёт благотворительный матч с участием белорусских игроков из НХЛ и КХЛ
Комментарии

В Витебске 11 июля состоится благотворительный матч с участием белорусских игроков из НХЛ и КХЛ.

В этот день на льду соберутся главные звёзды белорусского хоккея. Команда, составленная из белорусских игроков НХЛ и КХЛ, встретится с хоккейным клубом «Витебск».

В матче примут участие звёздные игроки из Беларуси, выступающие в Национальной хоккейной лиге — форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы. Кроме них, к команде присоединятся белорусские игроки КХЛ — Никита Толопило, Александр Скоренов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие звёзды хоккея.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android