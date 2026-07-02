В Витебске пройдёт благотворительный матч с участием белорусских игроков из НХЛ и КХЛ

В Витебске 11 июля состоится благотворительный матч с участием белорусских игроков из НХЛ и КХЛ.

В этот день на льду соберутся главные звёзды белорусского хоккея. Команда, составленная из белорусских игроков НХЛ и КХЛ, встретится с хоккейным клубом «Витебск».

В матче примут участие звёздные игроки из Беларуси, выступающие в Национальной хоккейной лиге — форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы. Кроме них, к команде присоединятся белорусские игроки КХЛ — Никита Толопило, Александр Скоренов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие звёзды хоккея.