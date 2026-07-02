«Колорадо» подписал трёхлетний контракт с нападающим Джейденом Шварцем

«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Джейденом Шварцем.

34-летний Шварц провёл последние пять сезонов в составе «Сиэтл Кракен» и набрал 26 очков (11 голов + 15 передач) в 50 играх в сезоне-2025/2026. За время выступления в «Сиэтле» (с сезона-2021/2022) Шварц набрал 168 очков (79 голов + 89 передач) в 301 игре регулярного сезона, включая два сезона с 20 и более голами, и занял пятое место в списке бомбардиров «Кракен» за этот период.

Шварц набрал 553 очка (233 гола+320 передач) в 861 встрече регулярного сезона за «Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Он также добавил 64 очка (31 гол + 33 передачи) в 102 матчах плей-офф, включая 20 очков (12 голов + восемь передач) в 26 играх, которые помогли «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли в сезоне-2018/2019.