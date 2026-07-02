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«Миннесота» подписала новое соглашение с форвардом Ником Фолиньо

«Миннесота» подписала новое соглашение с форвардом Ником Фолиньо
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«Миннесота Уайлд» объявила о подписании контракта с нападающим Ником Фолиньо. Как сообщает пресс-служба клуба, однолетний контракт рассчитан на сумму $ 900 тыс. Отметим, что за «Миннесоту» играет младший брат Ника Маркус. В прошлом сезоне в марте Ник был обменян из «Чикаго Блэкхоукс».

В прошедшем сезоне 38-летний форвард провёл 54 матча за «Чикаго» и «Миннесоту», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. Всего на счету Фолиньо 1287 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 612 (251+361) очков. Ник был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2006 года.

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