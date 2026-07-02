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«Миннесота» и «Калгари» совершили обмен с участием форварда Блейка Коулмана

«Миннесота» и «Калгари» совершили обмен с участием форварда Блейка Коулмана
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«Миннесота Уайлд» обменяла защитника Джейка Миддлтона в «Калгари Флэймз» на нападающего Блейка Коулмана и защитника Олли Мяяття. Также «огоньки» получили три драфт-пика — в третьем раунде 2027 года, в четвёртом раунде 2028 года и выбор во втором раунде 2029 года. Сообщается, что «Калгари» удержит 50% зарплаты Коулмана ($ 4,9 млн) в своей платёжке.

34-летний Коулман набрал 35 очков в 69 матчах в прошлом сезоне — забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Всего в НХЛ на счету нападающего 325 (170+155) очков в 693 матчах.

30-летний Миддлтон в прошлом сезоне набрал 16 (2+14) очков в 75 встречах.

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