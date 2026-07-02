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Генменеджер «Коламбуса» рассказал о будущем в команде нападающего Кирилла Марченко

Генменеджер «Коламбуса» рассказал о будущем в команде нападающего Кирилла Марченко
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл заявил, что российский нападающий Кирилл Марченко с большой долей вероятности подпишет с командой новый контракт. Также Уодделл заявил, что в клубе хотят видеть лидера обороны Зака Веренски.

«Я обсуждал новый контракт с агентом Марченко, но сейчас я не могу вам рассказать подробности. Однако Марченко будет игроком «Блю Джекетс» к началу сезона.

Мы не хотим, чтобы Зак Веренски куда-либо уходил. Когда пришло время принимать решение, он очень ясно и очень страстно дал мне понять, что хочет быть в «Блю Джекетс», — цитирует Уодделла пресс-служба клуба.

В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.

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