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Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с Александром Овечкиным. 40-летний россиянин подписал со столичным клубом новое однолетнее соглашение.

Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит $ 4,25 млн.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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