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«Я вернулся!» Александр Овечкин отреагировал на новый контракт с «Вашингтоном»

«Я вернулся!» Александр Овечкин отреагировал на новый контракт с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на новый контракт со столичным клубом. Россиянин подписал новое соглашение сроком на один сезон.

«Я вернулся!.. Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Я люблю играть в хоккей и бороться за победу. Рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и чтобы у нас был шанс на победу в Кубке Стэнли. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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