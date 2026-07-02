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Владелец «Вашингтона» оценил подписание нового контракта с Александром Овечкиным

Владелец «Вашингтона» оценил подписание нового контракта с Александром Овечкиным
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о подписании нового однолетнего контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Мы рады возвращению Алекса и его продолжению блестящей карьеры. С тех пор как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс всегда демонстрировал глубокую преданность своим товарищам по команде, этой организации и болельщикам, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. Я невероятно горжусь всем, чего он добился в свитере «Кэпиталз», и не сомневаюсь, что он продолжит приумножать это наследие в следующем сезоне. Он олицетворял собой совершенство для этой франшизы и установил стандарт, и мы рады, что он продолжит писать эту следующую главу своей замечательной карьеры.

Глядя в будущее, мы невероятно рады работе, проделанной нашей группой по хоккейным операциям этим летом, чтобы подготовить нашу команду к борьбе за место в плей-офф и за Кубок Стэнли. Наши болельщики ожидают от нас только лучшего, и наша организация сделала необходимые инвестиции и приняла сложные решения для создания новой и захватывающей команды. Возвращение величайшего бомбардира в истории НХЛ и самого важного игрока в истории «Кэпиталз» на ещё один сезон значит очень много для нашей организации, наших болельщиков и нашего города», — цитирует Леонсиса пресс-служба клуба.

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