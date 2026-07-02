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«Вся наша организация в восторге». Генменеджер «Вашингтона» — о новом контракте Овечкина

«Вся наша организация в восторге». Генменеджер «Вашингтона» — о новом контракте Овечкина
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о подписании нового однолетнего контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Вся наша организация в восторге от того, что Алекс решил продолжить играть. Алекс год за годом доказывал, что он способен показывать результативную игру и по-прежнему является движущей силой нашей команды. Мы рады приобретениям, которые мы совершили в межсезонье, чтобы укрепить наш состав и сделать нашу команду более конкурентоспособной.

Мы считаем, что наш состав хорошо сбалансирован и поможет создать больше возможностей для Алекса создавать голевые моменты и забивать голы. Кроме того, его присутствие в нашей раздевалке — особенно среди наших молодых игроков — будет и впредь огромным подспорьем для нашей организации и поможет сформировать нашу командную культуру на долгие годы вперёд», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.

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