Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой»

Максим Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой»
Комментарии

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Максимом Шабановым на сумму $ 1,6 млн.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

До своего первого сезона в НХЛ Шабанов провёл четыре сезона в челябинском «Тракторе» в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 150 очков (67 голов, 83 результативные передачи) и 26 штрафных минут за 207 игр. В сезоне-2024/2025 он занял третье место в КХЛ по результативности в регулярном сезоне, набрав 67 очков (23 гола, 44 результативных передачи) в 65 встречах, и был включён в первую символическую сборную КХЛ.

Материалы по теме
Инсайдер сообщил позицию «Айлендерс» по отношению к российскому нападающему Шабанову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android