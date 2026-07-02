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«Он не бегал, а обсуждал условия». Плющев — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

«Он не бегал, а обсуждал условия». Плющев — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн. Также россиянин получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.

«Здесь ничего особенно удивительного. Александр был в статусе свободного агента — история юридическая. Между тем они вели переговоры между собой, достигли согласия и подписали контракт. Наверное, это устраивает «Вашингтон» и самого Александра. Здесь ничего удивительного нет. Он никуда не бегал, а обсуждал условия. Поэтому всё нормально», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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