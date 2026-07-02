«Правильный выбор». Заслуженный тренер России — о переходе Ивана Федотова в «Спартак»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак».

«Уверен, что у Федотова всё получится в «Спартаке», он сделал правильный выбор в пользу клуба, где в него верят и создадут все условия для самой лучшей игры. Заокеанский стиль хоккея подходит не всем, но теперь Иван вернулся в Россию, где показывал надёжную игру и признавался лучшим вратарём сезона в КХЛ. Федотову 29 лет — и это отличный возраст для вратаря, когда за плечами уже достаточно опыта.

Важно, что в «Спартаке» он будет работать под началом Алексея Жамнова, ведь именно под его руководством он выигрывал серебро Олимпийских игр в Пекине, демонстрируя уверенную и надёжную игру в составе сборной России. Доверие хорошо знакомого тренера точно поможет Ивану при адаптации в новом клубе, и с приходом Федотова команда способна решать самые высокие задачи», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.