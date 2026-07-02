Известный агент отреагировал на новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн. Также россиянин получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.

«В первую очередь я поздравляю Александра с этим контрактом. Он молодец, всё абсолютно заслуженно. Овечкин дал возможность клубу иметь под потолком зарплат определённые средства для усиления и подписания новых хоккеистов, в том числе к себе в окружение. С ними он может идти к дальнейшим рекордам, которых от него все ждут. Дай бог Александру здоровья, чтобы всё сложилось. Пожелаем Александру удачи, а нам – новых впечатлений в ближайшем сезоне НХЛ», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.