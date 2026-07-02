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Маккенна рассказал, отдаст ли он свой игровой номер Сергею Бобровскому в «Торонто»

Маккенна рассказал, отдаст ли он свой игровой номер Сергею Бобровскому в «Торонто»
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Первый номер драфта НХЛ 2026 года Гэвин Маккенна высказался о том, рассчитывает ли он сохранить свой номер 72 после подписания «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Бобровского.

«Вероятно, нет… он двукратный обладатель Кубка Стэнли, если захочет, пусть забирает номер», — цитирует Маккенну журналист Анна Дуа в соцсети Х.

Маккенне 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года. Бобровский подписал трёхлетнее соглашение с канадским клубом после открытия рынка свободных агентов.

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