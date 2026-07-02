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«Именно тот, кто был нам нужен». В «Рейнджерс» оценили контракт с Павлом Дорофеевым

«Именно тот, кто был нам нужен». В «Рейнджерс» оценили контракт с Павлом Дорофеевым
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри назвал Павла Дорофеева одним из лучших снайперов в НХЛ. Российский нападающий перешёл из «Вегас Голден Найтс» и подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт.

«Мы, конечно же, рады заполучить Павла. Его уникальные навыки и результативность, особенно в плане забитых голов, — это именно то, что нам было нужно, и мы нацелились на него, и мы очень рады, что смогли заключить сделку с «Вегасом». Мы рады использовать активы, которые у нас были, чтобы обменять их на Павла, и рады, что смогли заключить эту сделку и подписать с ним долгосрочный контракт», — цитирует Друри пресс-служба клуба.

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Павел Дорофеев подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
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