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19-летний вратарь заявил, что был в туалете, когда его выбрали «Рейнджерс» на драфте НХЛ

19-летний вратарь заявил, что был в туалете, когда его выбрали «Рейнджерс» на драфте НХЛ
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19-летний голкипер Данай Шайиков заявил, что во время драфта НХЛ отлучился в туалет как раз в тот самый момент, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его в третьем раунде под общим 67-м номером.

«Честно говоря, я был в туалете, когда меня выбрали… Я вернулся, и все аплодировали и смотрели на меня», — цитирует Шайикова журналист Винс Меркольяно в соцсети Х.

Шайиков начал заниматься хоккеем в команде «Стрижи» в Алма-Ате, но в 2020 году переехал в Омск и играл за «Авангард». В прошедшем сезоне 19-летний голкипер провёл 50 матчей в рамках регулярного чемпионата Главной юниорской лиги Квебека в составе «Гатино Олимпикс», процент отражённых бросков составил 90,3, коэффициент надёжности — 2,78. В плей-офф он провёл семь игр, процент отраженных бросков — 89,7, коэффициент надёжности — 2,86.

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