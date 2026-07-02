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Тарасова: в России Овечкину не сделали предложение, от которого он не смог бы отказаться

Тарасова: в России Овечкину не сделали предложение, от которого он не смог бы отказаться
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление, что Александр Овечкин не играет сейчас в России. 40-летний форвард продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на год.

«Овечкин сам по себе уникальный. У него есть мама – профессиональный тренер, жена, которая заботится о своём муже и детях, и он остаётся уникальным спортсменом, который принимает решения сам. А я очень люблю талантливых людей и желаю ему огромного здоровья, потому что такая огромная работа требует нечеловеческих усилий. А наше дело – растить следующее поколение спортсменов. У нас это хорошо получалось.

Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное», – цитирует Тарасову ТАСС.

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