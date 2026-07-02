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Кожевников ответил, поможет ли Сергей Бобровский «Торонто» выиграть Кубок Стэнли

Кожевников ответил, поможет ли Сергей Бобровский «Торонто» выиграть Кубок Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». 37-летний вратарь подписал контракт на три года и $ 7 млн долларов за сезон.

– Удивил ли вас переход Бобровского?
– Было известно, что ему [во «Флориде»] не тот контракт предложили, так что удивляться нечему. Амбициозный, на данном этапе один из сильнейших вратарей. Но, как показали игры на Кубок Стэнли, он практически сильнейший вратарь лиги.

– Как думаете, он поможет привести «Торонто» к долгожданному Кубку Стэнли?
– Естественно, и психологически, и игрой, я думаю, что он будет держать свою марку. Конечно, поможет. И очень здорово. «Торонто» именно вратаря и не хватало, – цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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