Кожевников ответил, поможет ли Сергей Бобровский «Торонто» выиграть Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». 37-летний вратарь подписал контракт на три года и $ 7 млн долларов за сезон.

– Удивил ли вас переход Бобровского?

– Было известно, что ему [во «Флориде»] не тот контракт предложили, так что удивляться нечему. Амбициозный, на данном этапе один из сильнейших вратарей. Но, как показали игры на Кубок Стэнли, он практически сильнейший вратарь лиги.

– Как думаете, он поможет привести «Торонто» к долгожданному Кубку Стэнли?

– Естественно, и психологически, и игрой, я думаю, что он будет держать свою марку. Конечно, поможет. И очень здорово. «Торонто» именно вратаря и не хватало, – цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).