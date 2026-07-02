В НХЛ отреагировали на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн. Также россиянин получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.

«Весь хоккейный мир будет счастлив вновь видеть его на льду ещё хотя бы один сезон НХЛ», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).