Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ отреагировали на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

В НХЛ отреагировали на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн. Также россиянин получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.

«Весь хоккейный мир будет счастлив вновь видеть его на льду ещё хотя бы один сезон НХЛ», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Материалы по теме
«Я люблю играть в хоккей». Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»!
«Я люблю играть в хоккей». Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android