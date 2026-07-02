Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нет никаких минусов». Джон Карлсон оценил свой переход в «Тампа-Бэй»

«Нет никаких минусов». Джон Карлсон оценил свой переход в «Тампа-Бэй»
Комментарии

Защитник Джон Карлсон прокомментировал свой контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг». 36-летний защитник подписал двухлетнее соглашение с зарплатой в $ 8,5 млн за сезон. Карлсон всю карьеру в НХЛ провёл в «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу прошлого сезона был обменян в «Анахайм Дакс».

«Мне невероятно повезло играть с хоккеистами мирового уровня, будущими членами Зала славы. И я с нетерпением жду возможности быть рядом с этой группой, учиться у них каждый день, видеть всё вблизи и лично. Я знаю уровень организации и игроков – как от тех, кто там уже играл, так и по матчам с ними на протяжении многих лет. И наблюдать за тем, что они показывают каждый вечер, было приятно, хотя и не всегда легко, когда ты играешь против них. С этой точки зрения это идеальный вариант. Там отличное место для жизни, для воспитания детей и семьи, очень комфортная среда. По сути, нет никаких минусов в переезде в Тампу», – цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Джон Карлсон подписал контракт с «Тампой» c годовой зарплатой $ 8,5 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android