«Нет никаких минусов». Джон Карлсон оценил свой переход в «Тампа-Бэй»

Защитник Джон Карлсон прокомментировал свой контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг». 36-летний защитник подписал двухлетнее соглашение с зарплатой в $ 8,5 млн за сезон. Карлсон всю карьеру в НХЛ провёл в «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу прошлого сезона был обменян в «Анахайм Дакс».

«Мне невероятно повезло играть с хоккеистами мирового уровня, будущими членами Зала славы. И я с нетерпением жду возможности быть рядом с этой группой, учиться у них каждый день, видеть всё вблизи и лично. Я знаю уровень организации и игроков – как от тех, кто там уже играл, так и по матчам с ними на протяжении многих лет. И наблюдать за тем, что они показывают каждый вечер, было приятно, хотя и не всегда легко, когда ты играешь против них. С этой точки зрения это идеальный вариант. Там отличное место для жизни, для воспитания детей и семьи, очень комфортная среда. По сути, нет никаких минусов в переезде в Тампу», – цитирует Карлсона пресс-служба клуба.