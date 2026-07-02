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Вайсфельд: служба в армии помешала карьере Федотова в НХЛ

Вайсфельд: служба в армии помешала карьере Федотова в НХЛ
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. Бывший голкипер ЦСКА подписал с красно-белыми двухлетнее соглашение.

«На бумаге это усиление, но никто не знает, в какой он форме. Чисто теоретически – конечно, усиление. Они сейчас без вратаря, только молодые ребята. Я думаю, что это усиление. Служба в армии Федотову, конечно, помешала карьере в НХЛ. Ясное дело», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Начиная с 2024 года Федотов выступал в Северной Америке, проведя 29 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в минувшем сезоне на счету вратаря — 23 победы в 47 играх за «Кливленд» в АХЛ.

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