Вайсфельд: служба в армии помешала карьере Федотова в НХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. Бывший голкипер ЦСКА подписал с красно-белыми двухлетнее соглашение.

«На бумаге это усиление, но никто не знает, в какой он форме. Чисто теоретически – конечно, усиление. Они сейчас без вратаря, только молодые ребята. Я думаю, что это усиление. Служба в армии Федотову, конечно, помешала карьере в НХЛ. Ясное дело», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Начиная с 2024 года Федотов выступал в Северной Америке, проведя 29 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в минувшем сезоне на счету вратаря — 23 победы в 47 играх за «Кливленд» в АХЛ.