«Коламбус» продлил контракт с защитником Эриком Гудбрансоном

«Коламбус» продлил контракт с канадским защитником Эриком Гудбрансоном на один год. Зарплата 34-летнего защитника составит $ 1,75 млн.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Гудбрансон набрал три очка в 37 матчах — забил гол и отдал две резлуьтативные передачи при показателе полезности «+7». За карьеру канадец также выступал за «Калгари», «Нэшвилл», «Оттаву», «Анахайм», «Питтсбург», «Ванкувер» и «Флориду».

В прошлом сезоне «Коламбус» вновь не сумел пробиться в плей-офф. «Жакеты» не выходят в плей-офф на протяжении шести сезонов подряд. Отметим, что четыре раза из шести клуб попадал в розыгрыш Кубка Стэнли при главном тренере Джоне Торторелле (с 2017 по 2020 год).