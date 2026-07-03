«Сан-Хосе» подписал контракт со вторым номером драфта Иваром Штенбергом

«Сан-Хосе Шаркс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Иваром Штенбергом. 18-летний шведский форвард был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде под вторым номером на драфте НХЛ 2026 года.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Фрёлунду» в чемпионате Швеции, набрав 33 (11+22) очка в 43 играх в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету шесть матчей и четыре результативные передачи. В составе сборной Швеции Ивар выиграл золотую медаль на МЧМ-2026 и также выступил на взрослом ЧМ-2026, где провёл восемь встреч и набрал 8 (4+4) очков.

В прошлом сезоне «Сан-Хосе» не попал в плей-офф в седьмой раз подряд.