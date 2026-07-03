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Владелец «Вашингтона» опубликовал пост после подписания нового контракта с Овечкиным

Владелец «Вашингтона» опубликовал пост после подписания нового контракта с Овечкиным
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис опубликовал пост после подписания нового однолетнего контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Алекс возвращается. С самого дня, когда мы задрафтовали Ови, он играет с неповторимой страстью, неустанным стремлением и неизменной преданностью своим партнёрам по команде, нашим болельщикам и нашему городу. Величайший снайпер в истории НХЛ ещё не закончил писать свою историю в «Кэпиталз». И мы тоже. Давайте вместе поборемся за ещё один Кубок», — написал Леонсис на своей странице в социальной сети X.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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