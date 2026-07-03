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Аршавин объяснил, почему контракт Овечкина на год — правильное решение

Аршавин объяснил, почему контракт Овечкина на год — правильное решение
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о новом контракте нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Правильно, что его подписали на год. Как только побьёт рекорд Гретцки, можно собирать вещи и возвращаться в «Динамо». Со стороны клуба это правильное решение. Я бы уговаривал его всеми возможными способами. Мне кажется, что на моём веку никто не побьёт рекорды Овечкина», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Российский хоккеист подписал однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн. Также Александр получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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