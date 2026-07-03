Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Вашингтона» Деарне отреагировал на новый контракт Овечкина со «столичными»

Защитник «Вашингтона» Деарне отреагировал на новый контракт Овечкина со «столичными»
Комментарии

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Венсан Деарне отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с клубом. Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит $ 4,25 млн.

«Ови написал об этом в групповой чат. Я был так взволнован! В смысле речь же идёт о Великой восьмёрке, не так ли? С детства он и Сид были для меня теми самыми парнями. Они были теми самыми», — приводит слова Деарне журналист Том Гулитти в социальной сети X.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

Материалы по теме
Овечкин остался в «Вашингтоне», а Бельгия совершила чудо-камбэк. События в спорте 2 июля
Овечкин остался в «Вашингтоне», а Бельгия совершила чудо-камбэк. События в спорте 2 июля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android