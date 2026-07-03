Защитник «Вашингтона» Деарне отреагировал на новый контракт Овечкина со «столичными»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Венсан Деарне отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с клубом. Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит $ 4,25 млн.

«Ови написал об этом в групповой чат. Я был так взволнован! В смысле речь же идёт о Великой восьмёрке, не так ли? С детства он и Сид были для меня теми самыми парнями. Они были теми самыми», — приводит слова Деарне журналист Том Гулитти в социальной сети X.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.