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В «Северстали» высказались про обмен Данила Аймурзина в СКА

В «Северстали» высказались про обмен Данила Аймурзина в СКА
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Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен нападающего Данила Аймурзина в СКА. В результате обмена состав «Северстали» пополнили нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на два года — до конца сезона-2027/2028.

– Компенсация в виде таких игроков, как Граф и Гусев, очень хорошая для нас. Два молодых хоккеиста плюс денежная компенсация. Всё в стиле нашей команды.

– Трудно ли было прощаться с Аймурзиным?
– Всегда трудно делать выбор, когда речь идёт о хорошем игроке. Но реалии таковы, что рано или поздно такой момент наступает. Думаю, больше СКА договаривался с Аймурзиным, чем мы с армейским клубом, – приводит слова Канакова «Матч ТВ».

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