Победитель МЧМ-2011 Артём Воронин объявил о завершении карьеры хоккеиста

34-летний нападающий Артём Воронин объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Об этом Воронин сообщил в социальных сетях, поблагодарив бывших партнёров и тренеров.

Артём – воспитанник «Крыльев Советов». Он был выбран «Спартаком» на драфте в 2009 году и провёл 296 матчей за красно-белых. По ходу карьеры он выступал также за «Крылья Советов», «Сокол», «Химик», «Хумо», «Югру», «Нефтяник» и АКМ. Всего на счету россиянина 421 матч и 194 (77+117) очка.

В сезоне-2020/2021 он завоевал Кубок Петрова в составе «Югры», а спустя три года – с «Нефтяником». В составе молодёжной сборной России Воронин в 2011 году выиграл золото чемпионата мира.