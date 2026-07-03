СКА объявил о возвращении экс-форварда «Колорадо» Бардакова

Пресс-служба санкт-петербургского СКА объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Захаром Бардаковым. С 2025 по 2026 год форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». За СКА Бардаков играл с 2021-го по 2025-й.

«Да-да, это новый трансфер. Захар Бардаков – игрок СКА! Нападающий подписал однолетний контракт с клубом. Желаем яркого сезона, красивых голов, результативных передач и как можно больше побед. Рады снова видеть тебя, Захар, ждём на льду!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2025/2026 СКА добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (1-4).