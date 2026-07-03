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Вячеслав Фетисов прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном»

Вячеслав Фетисов прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о продлении контракта российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Здесь ничего такого удивительного. Я все годы говорю, что Саша должен завершить карьеру в «Вашингтоне», побить вечный рекорд и на 100 лет обеспечить бомбардирский задел. Клуб правильно сделал, как и Саша. Он молодец! Поздравляю его», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

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