Вячеслав Фетисов прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о продлении контракта российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Здесь ничего такого удивительного. Я все годы говорю, что Саша должен завершить карьеру в «Вашингтоне», побить вечный рекорд и на 100 лет обеспечить бомбардирский задел. Клуб правильно сделал, как и Саша. Он молодец! Поздравляю его», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).